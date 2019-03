Ackerland soll für 50 Euro pro Jahr verpachtet werden in Moers: Es sollen Blüten blühen und Bienen summen

Hier will Maximilian Knuf die „Moerser Bienenweide“ anlegen. Die Häuser im Hintergrund liegen an der Bahnhofstraße in Kapellen. Foto: Josef Pogorzalek

Moers Maximilian Knuf, Junglandwirt aus Vennikel, bietet Patenschaften für Blühflächen an. Für 50 Euro pro Jahr verwandelt er jeweils 100 Quadratmetern Acker in ein Bienenparadies.

Diesen Leuten kann geholfen werden: Maximilian Knuf, angehender Landwirt aus Vennikel, will am Rande von Kapellen eine große Bienenwiese anlegen. Für je 50 Euro können Bienenfreunde Patenschaften für Parzellen von je 100 Quadratmetern Fläche übernehmen. Darauf sät Knuf dann Sonnenblumen, Phacelia, Klee, Buchweizen und andere bienenfreundliche Pflanzen aus. Wer will, kann „seine“ Parzelle regelmäßig besuchen und sich an dem munteren Treiben der Insekten in dem bunten Blütenmeer erfreuen. „Wir werden die Parzellen markieren“, sagt Knuf. „Jeder Pate erhält ein Zertifikat.“ Auch an ein Banner oder ein Plakat mit einem Hinweis wie „Moerser Bienenweide“ denkt der 24-Jährige.