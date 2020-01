25-Stunden-Schwimmen : Moerser Landfrauen schwimmen in Pink

Beim 25-Stunden-Schwimmen drehte sich alles um den guten Zweck. Geschwommen wurde für die mobile Kindertafel vom Verein Klartext für Kinder in Moers. Insgesamt nahmen 506 Personen teil. Erstmals waren die Landfrauen dabei.

Punkt 11 Uhr startete am Samstag das 25-Stunden-Schwimmen im Enni Sportpark Rheinkamp. Schon in der ersten Stunde hatten 169 Menschen ihre Starterkarten ausgefüllt und zogen Bahn um Bahn. Am Vormittag nahmen sogar zwei sechste Klassen des Grafschafter Gymnasiums teil. Die zwölfte Ausgabe stand unter dem Stern „Guter Zweck“, diesmal für die mobile Kindertafel von Klartext für Kinder in Moers. Mit dabei waren erstmals die Landfrauen vom Ortsverein Moers-Repelen. Ihre Vorsitzende Elke Krüger warb im Vorfeld für die Idee. „Ich habe schon am 25-Stunden-Schwimmen teilgenommen. Als Landfrauen starten wir nun einen Feldversuch. Zunächst herrschte ein bisschen Erstaunen, aber dann kamen die Anmeldungen“, so die Kräuterfachfrau. Zwölf Landfrauen stiegen in die Fluten, einige sogar nochmals am Sonntag.