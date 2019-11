Moerser Krankenhaus : Bethanien verabschiedet Stiftungsmitglied

Moers Friedrich von der Leyen war fast 22 Jahre Mitglied.

Seit 2010 habe von der Leyen als Mitglied des Stiftungsrates die Aufsicht über die Tätigkeit des Vorstandes und über die Geschicke der Stiftung wahrgenommen, sagte Kinzel. „In dieser Zeit konnte insbesondere die Entwicklung des Krankenhauses zum wesentlichen Bestandteil der Krankenversorgung in Moers und am unteren Niederrhein vorangetrieben werden“, erinnerte der Stiftungsratsvorsitzende. Bei seinem Engagement für die Stiftung habe Freiherrn von der Leyen Kompetenz und Beharrlichkeit zum Wohl der Stiftung ausgezeichnet.

Dem Dank des Stiftungsratsvorsitzenden schloss sich Thomas Voshaar, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Bethanien, in Namen der gesamten Ärzteschaft an. „Über zwei Jahrzehnte haben Sie sich mit Bedacht und Besonnenheit für die Belange der Stiftung eingesetzt“, sagte Voshaar. In einer Zeit großer Veränderungen im Gesundheitswesen und in der Krankenhauslandschaft gehe vom Bethanien „eine ungeheure Solidität aus“.