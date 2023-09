Während des Abschlussfeuerwerks Geschäft brennt inmitten der Moerser Kirmes – Gaffer behindern Feuerwehr

Mitten auf dem Gelände einer Kirmes im Kreis Wesel ist während des Abschlussfeuerwerks ein Geschäft in Brand geraten. Mehrere Tausend Besucher des Fests in Moers erschwerten den Einsatzkräften die Anfahrt und Rettungsarbeit, wie die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Demnach hatten sich am Dienstagabend vor dem mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshaus größere Menschengruppen versammelt.