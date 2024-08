Moerser Kirmes 2024 Es wird spektakulär

Erstmals wird es in diesem Jahr eine Drohnenschau zur Eröffnung geben, die am Freitag, 30. August, ab 21.30 Uhr den Moerser Himmel erleuchtet. In der Vergangenheit hatte die Politik angeregt, das traditionelle Abschlussfeuerwerk zur großen Moerser Kirmes beispielsweise durch eine zentral organisierte Lasershow abzulösen. Nun wird das Publikum eine Drohnenschau mit 75 Punkten erleben. Alle im Vorfeld nötigen Formalitäten wurden termingerecht erledigt. „Wir als Veranstalter sind daran interessiert, neue Potenziale zu entdecken. Daher ist ein Feedback der Gäste erwünscht, was besser gefällt“, sagt Stadtmarketing-Chef Michael Kersting. Traditionell wird es daher am Dienstag, 3. September, 21.30 Uhr, auch das Höhenfeuerwerk geben. An den Ständen liegen Karten aus, auf denen über die Drohnenschau und das Höhenfeuerwerk abgestimmt werden kann.