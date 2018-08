Moerser Kinder erleben das Mittelalter im Musenhof.

MOERS „Will jemand ein Schwert haben?“, fragt Alexander Borchard, während er mit einer Glocke klingelt. Viele Sechs- bis Zwölfjährige stürmen zu ihm. Kurze Zeit später stehen sie auf dem Marktplatz und fechten mittelalterliche Kämpfe aus.

Der Museumspädagoge und ausgebildete Erzieher leitet das Ferienprogramm im Grafschafter Musenhof, das aktuell unter dem Motto „Klingende Münze: Geld und Handel im Mittelalter“ steht. Bereits zum vierten Mal kümmert sich Borchard um die rund 270 Kinder, die in den kommenden drei Wochen die Spiel- und Lernstadt besuchen. Hauptziel sei es, das Leben des Mittelalters möglichst facettenreich kennenzulernen. „Man kann alles anfassen und ausprobieren“, betont Borchard ausdrücklich. Dazu bietet der historische Innenhof genügend Möglichkeiten.

„Ich hab ein bisschen Mehl gemahlen“, erklärt ein Mädchen, während sie in der Bäckerei an einem dicken Stein dreht. „Das kann ich nun tauschen“, sagt sie weiter und läuft über den Marktplatz zum Hofladen. Drei Kinder stehen bereits davor und halten ein Wildschwein aus Plastik in den Händen. „Können wir das gegen ein Hufeisen tauschen?“, fragen sie. „Ein Stück Käse gegen zwei Tomaten geht“, lautet die Antwort der Verkäufer aus dem Inneren des Ladens.