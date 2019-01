Moerser Karneval: KG Humorica Asberg wieder in guter Form: Im Haus Engeln wachsen dem Frohsinn Flügel

Moerser Karneval: KG Humorica Asberg wieder in guter Form

MOERS Die Moerser KG Humorica startete mit ihrer Haussitzung in die Session. Im Asberger Standquartier Haus Engelen waren Frohsinn und gute Laune Trumpf.

Dieser erste Samstag im Januar gehört der Moerser Karnevalsgesellschaft Humorica. Ein feines, handgemachtes Programm erfreute die muntere Narrenschar im Haus Engeln in Asberg. Das Standquartier der Humorica sorgte für einen ersten karnevalistischen Aufschlag und eröffnete die Session. „Bereits im Sommer fangen bei uns die ersten Planungen an“, sagte Präsident Pascal Krumpen. Ilona Dreu gibt den Ideen Profil und ist für die Tanzdarbietungen und Choreografien zuständig. Die KG Humorica präsentierte sich mit einer neuen Gruppenformation aus eigenen Reihen. Schon jetzt sei die Stimmung gut, die Zeit bis Rosenmontag ausreichend, wie der Präsident verriet. „Wir freuen uns auf die Session, bei der der Kulturausschuss Grafschafter Karneval mit den Jugendlichen Max und Hannah ein kleines Prinzenpaar ins Rampenlicht stellt“, so Krumpen.

Traditionell startete um 19.11 Uhr der Einmarsch mit Gardemusik. Pascal Krumpen, Ehrenpräsident Helmut Großi und Gerd Märtens übernahmen die Moderation. Mit an Bord war die holländische Spaßkapelle „Zuutjes An“, die die gute Stimmung noch zu steigern wusste. Hausgemacht ging es weiter. „Jüppi“ wusste als leidgeprüfter Mann das Publikum mit den kleinen und großen Problemen von Mann und Frau zu unterhalten.

Die Herrenparty steigt am Sonntag, 27. Januar, 11.11 Uhr.

Am Samstag, 23. Februar, organisiert die Asberger Bürgergemeinschaft die Kleinfastnacht in Asberg und sammelt ab 11.11 Uhr Würstchen und Eier für den Karnevalsabend im Haus Engelen, Römerstraße.

„Vorhang auf, Bühne frei“, so das Motto der Tanzdarbietungen. Lara begeisterte mit ihrem Solotanz gefolgt von der Kleinen und Großen Garde. Mit zu den Höhepunkten des Abends gehörte der erste Auftritt der „gemischten Gruppe“ der Humorica. Über 20 Personen aus den verschiedenen Abteilungen hatten mit ihren Auftritten die Lacher auf ihrer Seite, als sie in den kuriosen Verkleidungen und witzigen Kostümen den Saal mordsmäßig rockten. Ein gelungener Mix, der in der nächsten Session nochmals zur Höchstform auflaufen sollte. Sie steht allerdings unter einem besonderen Stern, denn die KG Humorica feiert 2019 das 50-jährige Bestehen.