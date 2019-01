Konzert in Moers : Kammerchor sucht Projektsänger für deutsches Requiem

Der Moerser Kammerchor. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Der Moerser Kammerchor unter Leitung von Klaus-Peter Pfeifer wird am Samstag, 16. November, „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms gemeinsam mit der Camerata Louis Spohr Düsseldorf in der Stadtkirche in Moers zur Aufführung bringen.

Das Besondere an dieser Aufführung ist die Erweiterung um einige Stücke aus dem „Messias“ von Händel („Halleluja“ und „Seht an das Gottes Lamm“) sowie Arien und Instrumentalstücke, die Brahms selbst bei der Uraufführung im Bremer Dom 1868 ausgewählt und dirigiert hat.

Das üppig besetzte Orchester verlangt aus Sicht des Kammerchores nach einem großen Chor, der sich als ebenbürtiger Partner erweist. Alle, die das Requiem kennenlernen möchten oder es schon einmal gesungen haben, sind zu diesem Projekt eingeladen. Gefragt sind besonders Tenöre und Bässe, aber auch hohe Sopranstimmen und tiefe Altstimmen. Sie können sich als Projektsänger gegen eine geringe Jahresgebühr beteiligen und dabei auch den Kammerchor kennen lernen.Regelmäßige Teilnahme an den Proben und Notenkenntnisse werden vorausgesetzt. Vorhandene Noten können mitgebracht oder günstig erworben werden.



Die Proben des Moerser Kammerchores sind immer dienstags von 19.45 bis 21.45 Uhr im Kammermusiksaal des Martinstiftes, Filderstraße 126, in Moers. Start der Proben ist am heutigen Dienstag, 8. Januar. Interessierte Sänger melden sich bitte vor der Probe bei der Vorsitzenden Gisela Jans oder telefonisch unter Tel. 02841 3 34 36.

