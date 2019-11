Kultur in Moers : Kammerchor probt für großes Konzert

Moers Unter anderem das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms steht auf dem Programm in der evangelischen Stadtkirche. Im Kammermusiksaal des Martinstifts bringt Klaus-Peter Pfeifer die Sänger und Sängerinnen in Form.

Am Samstag, 16. November, ist es wieder soweit. Dann präsentiert der Moerser Kammerchor wieder sein alljährliches großes Konzert in der evangelischen Stadtkirche in Moers. Auf dem Programm stehen diesmal das am Karfreitag 1868 im Bremer Dom erstmals aufgeführte Chorwerk „Ein Deutsches Requiem“ von Johannes Brahms, sowie Auszüge aus Georg Friedrich Händels Messias mit dem berühmten „Halleluja“ und der ebenso berühmten „Erbarme-dich-Arie“ aus Johann Sebastian Bachs „Matthäus-Passion“. Des Weiteren werden das Andante aus Bachs Violinkonzert in a-Moll und das „Abendlied“ von Robert Schumann zu hören sein. Musikalische Unterstützung erhält der Moerser Kammerchor dabei von der gebürtigen Lübecker Sopranistin Katharina Leyhe, der aus dem Emsland stammenden Altistin Esther Borghorst, dem Bariton Dmitri Vargin von der Deutschen Oper am Rhein und dem Orchester „Camerata Louis Spohr“ aus Düsseldorf.