Schülerprojekt in Moers : Jugendbuchjury ehrt fleißige Leserinnen

MOERS 250 Moerser Schüler und Schülerinnen haben Bücher gelesen und ihre Favoriten gekürt. Auf den ersten Platz setzten sie „Und wenn es kein Morgen gibt“ von Jennifer Armentrout. Zum Abschluss wurde eine Party gefeiert.

Diese Jury sind Schüler der weiterführenden Schulen in der Grafenstadt, von denen Dreiviertel weiblich sind. Sie lesen mehrere der 20 Bücher, die vom Vorbereitungsteam ausgewählt wurden. Dieses besteht wiederum aus Schülern, was eine der Besonderheiten des Formats ist. Dazu kommen einige einstige Schüler, die heute studieren, sowie Claudia Knust von der Bibliothek. Das Vorbereitungsteam fährt in den Herbstferien zur Frankfurter Buchmesse, um sich über die Neuerscheinungen zu informieren. „Die Kontakte zu den Verlagen sind gut“, berichtete Patrick Stenzel, der mit 26 Jahren zu den ältesten im Team zählt und am Freitagabend seinen Geburtstag feierte. „Oft erhalten wir Bücher umsonst.“ Das Team wählt 20 Neuerscheinungen aus, die in der Bücherei im Hanns-Dieter-Hüsch-Haus einen besonderen Platz erhalten. Diesmal wurden 19 davon von Autorinnen geschrieben.