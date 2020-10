Corona in Moers : Gästelisten: „Geldbuße ändert nichts“

Moers Wer sich im Restaurant falsch einträgt, riskiert eine Strafe. Bisher ist aber kreisweit keine einzige Liste geprüft worden.

Alle Gäste erhalten genau eine Kontaktdatenliste und können in keine andere Liste Einsicht nehmen. Ausweise haben sie im Regelfall nicht zu zeigen. „Diskretion ist in der Hotelerie wichtig“, sagt die gelernte Hotelfkauffrau. „Nicht alle Gäste zeigen gerne ihren Personalausweis. Trotzdem dürften sich auch in Cafés oder Kneipen die meisten richtig in die Listen eintragen.“