Verkaufsoffener Sonntag in Moers Moerser Herbst lädt zum Bummeln ein

Moers · Mehrere tausend Besucher zählte das Stadtfest am Sonntag in der Moerser Innenstadt. Die Vereinsmeile an der Homberger Straße öffnete in diesem Jahr zum ersten Mal und kam gut an. Was die Besucher außerdem erlebten.

01.10.2023, 18:00 Uhr

22 Bilder Moerser Herbst 2023 – die schönsten Fotos 22 Bilder Foto: Norbert Prümen

Von Jutta Langhoff