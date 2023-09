Stadtfest in Moers Was der Moerser Herbst 2023 bietet

Moers · Erstmals wird beim Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag am 1. Oktober die Homberger Straße zur „Vereinsmeile“. Mehr als 30 Moerser Vereine präsentieren sich dort. Wie immer gibt es außerdem ein buntes Programm in der Innenstadt. Was geboten wird.

19.09.2023, 15:59 Uhr

Michael Kersting und Alicia Weidenfeld von der Moers Marketing und Autoshow-Organisator Dirk Elfgen werben für den Moerser Herbst 2023. Foto: Josef Pogorzalek

Premiere beim Moerser Herbst: Bei dem Stadtfest am 1. Oktober wird die Homberger Straße zur Vereinsmeile. Dort präsentieren sich (Stand Dienstag) 37 Vereine. Sie stellen Sportarten wie Fechten, Turnen, Cricket oder Eishockey vor. Aber auch die Jugendfeuerwehr, Karnevalsvereine und der Förderverein Streichelzoo sind vertreten. „Es war uns wichtig, den Vereinen ein Forum zu bieten“, sagte am Dienstag Michael Kersting, Geschäftsführer der Moers Marketing.