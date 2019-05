Ärger in Moers : Gärtner bangen um grünes Idyll

Die Gärtner Peter Leitz, Ulrich Hadel, Friedel Brandenbusch, Dieter Schmidt und Jürgen Beck (mit Hund Cupka) auf dem Trampelpfad, den die Stadt ausbauen möchte. Hinter der Hecke rechts liegen die Gärten. An das Gebüsch links schließt sich das Biotop „Schneider Baggerloch“ an. Foto: Josef Pogorzalek

Moers Die Stadt will Trampelpfade in einem Grünzug am Sportplatz Asberg ausbauen. Familien, die seit Jahrzehnten Parzellen bewirtschaften, sind die Leidtragenden.

Der Trampelpfad verläuft über ein paar hundert Meter von der Rheinhauser Straße zum Asberger Sportplatz. Rechts liegt ein Biotop („Schneider Baggerloch“), links elf Grabeland-Gärten, dahinter ein Wäldchen. Es ist ein Stück Natur mitten in der Stadt. Die Fachleute im Rathaus möchten, dass mehr Menschen sich an dem Grünzug erfreuen. Sie wollen den Pfad zu einem breiten, befestigten Rad- und Fußweg ausbauen. Sie planen Aussichtsplattformen, um das abgezäunte Biotop „erlebbar“ zu machen. Die Grabeland-Gärten sollen deutlich schrumpfen, um Platz für den neuen Weg zu schaffen. Die Gärtner protestieren. „Die Stadt zerstört hier ein grünes Idyll“, sagen sie.

Eigentlich möchte die Stadtverwaltung, dass die Grabeland-Gärten ganz verschwinden. Aber das macht die Politik nicht mit. Im Ausschuss für Stadtentwicklung gab es Schelte für die Verwaltung, die das Thema auf die Tagesordnung hievte, ohne zuvor mit den betroffenen Gärtnern gesprochen zu haben. Nun soll, so der Auftrag der Politik, ein Kompromiss mit den Gärtnern gesucht werden. Wie er aussehen könnte, ist offen. „Unsere Gärten sind nur acht Meter breit“, sagt Ulrich Hadel, einer der Betroffenen. „Wenn wir zwei Meter davon abgeben müssen, ist das das Ende.“ Zudem haben die Gärtner eine mächtige Hecke zum Trampelpfad hin wachsen lassen, die sie nicht einfach so aufgeben wollen. „Das ist auch ein Schutz gegen ungebetene Gäste“, sagt Friedel Brandenbusch. Immer wieder komme es vor, dass jemand versuche, in die Gärten einzusteigen.

Jürgen Beck und die „Bienenhotels“ in seinem Garten. Foto: Josef Pogorzalek

Info Grabeland: günstig, aber kurzfristig kündbar Anders als Schrebergärten darf Grabeland nur mit sogenannten einjährigen Pflanzen bestellt werden. Feste (gemauerte) Lauben sind nicht gestattet. Die Pachtverträge sind kurzfristig kündbar. Der Pachtzins ist vergleichsweise günstig. Die Grabeland-Gärtner von Asberg zahlen einen Bruchteil dessen, was sie die Mitgliedschaft in einem Kleingartenverein kosten würde.

Brandenbuschs Familie hat ihren Garten seit 1960 gepachtet. Auch andere Verträge laufen bereits seit 50 oder mehr Jahren. Die Gärtner lieben ihr „grünes Idyll“, in dem sie ganze Sommer verbringen. „Wir tun auch viel für die Natur“, sagt Jürgen Beck, der auf seiner Parzelle „Bienenhotels“ und Nistkästen aufgehängt hat. Liegt Müll entlang des Trampelpfads, so klauben ihn die Gärtner auf. „Wenn die Stadt hier einen breiten Weg baut, wird alles nur noch mehr vermüllt.“ Die Gärtner befürchten auch, dass die Aussichtsplattformen zu abendlichen Treffpunkten von Jugendlichen werden. Probleme mit gelangweilten, übermütigen Halbwüchsigen habe es schon früher gegeben.

Die geplante Erschließung des Grünzugs steht im Zusammenhang mit der bis Ende 2020 vorgesehenen Modernisierung des Sportparks Asberg. Die Kosten belaufen sich auf 4,32 Millionen Euro. 3,88 Millionen davon erwartet die Stadt aus einem Förderprogramm des Bundes. Allerdings zahle der Bund nur dann, wenn nicht nur der Sportpark selbst, sondern auch das Gebiet drumherum aufgewertet wird, heißt es. Der Fachdienst Grünflächen befürchtet, dass die Fördergelder gestrichen werden, wenn die Stadt von ihrer Planung abweicht.