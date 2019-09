Historie in der Grafschaft : Moerser Geschichte auf Stadtführungen erfahren

Ein breites Angebot bei den Gästeführungen gibt es wieder im September in Moers zu erleben. Ein spannendes Kapitel und eine interessante Person der Grafschafter Geschichte lernen die Teilnehmer am Freitag, 13. September, kennen.

Mehr über verschiedene wichtige Plätze erfahren Geschichtsinteressierte am Samstag, 14. September, um 18.30 Uhr, kennen. Der Rundgang von A wie „Altmarkt“ bis Z wie „Zwergengasse“ beginnt am Preußen-Denkmal auf dem Altmarkt. Renate Brings-Otremba führt die Gäste durch die Alt- und Neustadt. Dabei erzählt sie Wissenswertes über die Moerser Geschichte. Anschließend gibt es eine gemütliche Einkehr zur niederrheinischen Vesper in der „Feinkost-Schneiderei“. Am Sonntag, 15. September, um 10.30 Uhr beginnt vor dem Haupteingang des Moerser Schlosses (Kastell 9) der Rundgang „Moers zu Kaisers Zeiten“. Große Umbrüche begleiteten die glanzvolle preußische Kreisstadt Moers bis zum ersten Weltkrieg. Sogar das geliebte Stadttor „Mattorn“ musste seinerzeit dem Neubau einer modernen Straßenbahn weichen. Gebäude, Straßenzüge und Denkmäler aus der Kaiserzeit prägen bis heute wesentlich das Stadtbild. Die Hintergründe erläutert Dr. Wilfried Scholten. Die Geschichte der Moerser Friedhöfe beleuchtet eine Radtour am Sonntag, 15. September. Los geht es um 10.30 Uhr an der Kapelle in der Rheinberger Straße. Gästeführer und Buchautor Dr. Bernhard Schmidt erläutert die Hintergründe. Stationen sind unter anderem die Friedhöfe „Klever Straße“ und Meerbeck.