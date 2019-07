Moers : Moerser gedenken der Widerstandskämpfer

Hermann Runge. Foto: NS-Dokumentationszentrum

Moers Der 20. Juli 1944 ist ein Datum, das auch für die Moerser Widerstandskämpfer von Bedeutung war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christos Pasvantis

Am Samstag jährt sich das Attentat der Widerständler um Graf von Stauffenberg auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 zum 75. Mal. Ein Datum, das auch für die Moerser Widerstandskämpfer von Bedeutung war. Kurz darauf wurden Dutzende Personen aus dem damaligen Kreis Moers verhaftet, die sich dem Nazi-Regime verweigerten. Unter ihnen war auch Ernst Holla, der Moers später im Bundestag vertrat und nach dem in Hochstraß eine Straße benannt ist.

„Einige sehr anständige Leute haben damals den Kopf hingehalten. Der Widerständler wollen wir am Samstag gedenken“, sagt Bernhard Schmidt von der NS-Dokumentationsstelle der Stadt Moers. Grundlage für die zahlreichen Verhaftungen war die Jahre zuvor eingeführte A-Kartei der Gestapo, die sich vor allem gegen politisch Verantwortliche der Weimarer Republik richtete. Aus Moers wurden so unter anderem die profilierten Sozialdemokraten Peter Zimmer, Bernhard Jung und Emil Dörnenburg verhaftet. „Unser eigentlicher Widerstand war ein sehr politischer – bis schließlich alle im KZ waren“, sagt Schmidt. Erfassen wollen habe man mit der A-Kartei innerhalb der „gegnerischen Strömungen“ auch Vertreter des „politischen Katholizismus“, was hier Politiker der Zentrumspartei wie den Bäckermeister Holla und Rektor Jakob Terheyden traf.

Die Verhafteten kamen vom Moerser Gerichtsgefängnis über Krefeld in das Zuchthaus Anrath. Von dort wurden sie, wie Rektor Paul Gericke berichtete, von NSDAP-Kreisleiter Dr. Bubenzer – nach Rücksprache mit den Moerser Ortsgruppenleitern – zurückgeholt. Demgegenüber wurden viele der etwa 5000 im gesamten Reich Verhafteten noch zum Ende des Krieges in Konzentrationslager verschleppt. „Damals wussten die Nazis längst, dass sie verloren hatten. Die Verhafteten waren quasi kurz vor Toresschluss die letzten Aufmüpfigen“, berichtet Schmidt. Die Überlebenden – wie in Moers Ernst Holla oder der zu Zuchthaus verurteilte Sozialdemokrat Hermann Runge – gehörten nach der Befreiung zu den Männern der ersten Stunde. Zusammengefasst hat die Dokumentationsstelle diese und weitere Geschichten aus der Nazizeit bereits 1994 im Buch „Tatort Moers“.