Fest in der Moerser Innenstadt : Kunst und Kommerz in der City

Die niederländische Spaßkapelle „Zuutjes“ heizt ein. Foto: Moers Marketing

Moers Am 6. und 7. April ist wieder „Moerser Frühling“ mit verkaufsoffenem Sonntag.

Christian Ehrhoff war ein Eishockey-Star. Jetzt sucht der gebürtige Moerser die sportliche Herausforderung in der TV-Sendung „Ewige Helden“ auf Vox – und am 6./7. April beim Moerser Frühling. Ehrhoff will sich bei einer kleinen „Challenge“ auf dem Altmarkt mit Besuchern messen, sagte am Montag Michael Birr, Chef der Moers Marketing. Zu verdanken sei der prominente Besuch Apotheker Simon Krivec, der Ehrhoff privat kennt. „Sie waren Schulfreunde.“

Vor einem Jahr hat die Moers Marketing die Organisation der Stadtfeste vom Werbering übernommen. Birr zeigte sich zufrieden. „Unsere Arbeit trägt erste Früchte.“ Der Einzelhandel brauche Sicherheit. So wolle die Moers Marketing demnächst Stadtfeste für die nächsten drei Jahre beantragen – die damit einhergehenden verkaufsoffenen Sonntage sind nur nach politischem Beschluss möglich. Bei der Organisation arbeitet die Moers Marketing zusammen mit der Immobilien- und Standortgemeinschaft. Den Moerser Innenstadt-Quartieren stehen insgesamt 8000 Euro für eigene Programme zur Verfügung. Als gutes Zeichen verbucht Birr auch, dass immer mehr Einzelhändler bereit seien, „freiwillige Beiträge“ zur Finanzierung der Stadtfeste zu leisten. Hauptsponsoren sind allerdings das Modehaus Braun und die Sparkasse am Niederrhein.

Der Moerser Frühling dauert an beiden Tagen von 11 bis 19 Uhr. Am Sonntag sind die Geschäfte zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. Zwei holländische Spaßkapellen streifen durch die Innenstadt. Musik gibt es auch auf einer Bühne an der Homberger Straße. Standen beim Moerser Herbst zuletzt kulinarische Genüsse im Vordergrund, so werden sich diesmal örtliche Unternehmen präsentieren, von der Kunstschmiede über Versicherungsbüros bis hin zur Systemischen Beratung, sagte Birr. Mit dabei ist die Moerser Feuerwehr, die auf der Homberger Straße drei Fahrzeuge zeigt. Natürlich sollen aber auch Essen und Trinken nicht zu kurz kommen. Schwenkgrill und Food Truck sind ebenso da wie Angebote für Vegetarier und Veganer. Am Gänsebrunnen (Neustraße) gibt es einen Weinstand, am Königlichen Hof schenkt das Nahe-Weingut Korell seine Erzeugnisse an einem umgebauten VW-Bus aus; zum Wein gibt es dort Flammkuchen.