Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag Organisatoren erwarten 60.000 Besucher in Moers

Modedesignerin und Geschäftsinhaberin Tanja Salem hatte im vergangenen Jahr auf dem Neumarkt, rund um das Denkmal, erstmals einen Laufsteg aufgebaut. In diesem Jahr wurde das Programm dort in monatelanger Vorarbeit und in Kooperation mit der Innenstadthändlergemeinschaft ISG erweitert. Neben Modenschauen, mit denen sich der inhabergeführte Einzelhandel der Grafenstadt präsentiert, soll es diesmal von 12 bis 18 Uhr auch interessante Workshops und spannende Talks auf dem Neumarkt geben. „Moers hat Potenzial“, betont Salem. Für die Designerin, die bereits in New York gelebt und gearbeitet hat, spricht vieles für Moers: „In Sachen Mode und Lifestyle hat die Stadt Potenzial – viele besondere Boutiquen, Concept Stores und Startups, die experimentierfreudige Kundschaft anziehen, nicht nur zum Stadtfest, sondern auch darüber hinaus.“ Und genau darum geht’s. „Wir verdienen mit den Festen nichts“, sagt Kersting. „Wir machen das für die Attraktivität der Stadt und für den Einzelhandel.“