Solimare und Bettenkamper Meer : Moerser Freibäder starten in die Saison

Moers Ab dem 23. Mai sollen Solimare und Bettenkamper Meer öffnen. Enni führt eine Online-Geldwertkarte ein. Was die Badegäste sonst noch erwartet.

(RP) Vorausichtlich ab Montag, 23. Mai, starten die Moerser Freibäder der Enni Sport & Bäder Niederrhein in die neue Saison. Seit Wochen arbeitet das Team von Benjamin Beckerle daran, dass das Freibad Solimare und auch das Naturbad Bettenkamper Meer im Mai öffnen können. „Das Bettenkamper Meer ist bereits startklar“, sagt der Bereichsleiter. Das gehe in einem Naturbad deutlich schneller als im Solimare mit seinen beheizten Becken. „Das können wir leider nicht auf Knopfdruck von Null auf 100 hochfahren.“

Beckerle hofft auf eine gute Saison mit bestem Wetter und Besucherzahlen, die an die eines Vor-Coronasommers herankommen. Rund 90.000 Gäste pro Jahr waren das im Schnitt in der Zeit vor der Pandemie. Dabei wird der Badbesuch im dritten Corona-Sommer wieder entspannter. „Der Gesetzgeber hat die Schutzmaßnahmen aufgehoben, die 3G- oder sogar 2G-Regeln sind vom Tisch“, sagt Beckerle. Eintrittskarten werde es aber weiter nur über den Online-Shop der Enni-Homepage geben.

Insgesamt hofft Beckerle nach zwei schwierigen Pandemie-Jahren wieder auf eine weitgehend normale Saison – mit viel Spaß, geöffneten Rutschen-Anlagen und auch dem ein oder anderen Event. So wird es im Bettenkamper Meer wieder das Badewannenrennen geben, das Enni mit dem Freundeskreis und der DLRG Moers am 30. Juli ausrichten will. Am 11. Juni feiert der Freundeskreis im Naturbad dort sein Sommerfest. Überhaupt wird es im Naturbad mehr Veranstaltungen als bislang geben. Die Eintrittspreise werden dabei auch in der neuen Freibadesaison mit drei Euro für den Besuch des Bettenkamper Meeres und 5,20 Euro im Solimare stabil bleiben. Kinder zahlen dort 3,20 Euro.