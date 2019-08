Serie Hier bedient der Chef : Moerser Experten für Orthopädie-Technik

Marianne und Rolf Unterwagner in ihrem Geschäft an der Homberger Straße. Die persönliche und fachgerechte Beratung ist den Unternehmern besonders wichtig. Foto: Norbert Prümen (nop)

Moers Seit Anfang der 1930er Jahre gibt es das Sanitätshaus Unterwagner in Moers.

Das Sanitätshaus Unterwagner ist längst zu einem Begriff geworden – für Moers und die gesamte Region. Seine lange Geschichte beginnt im Jahr 1901 mit der Eröffnung eines Fachgeschäftes in Duisburg-Ruhrort. Heute führt Rolf Unterwagner das traditionelle Familienunternehmen mit seiner Frau Marianne bereits in der dritten Generation. Die Vielfalt des Sortiments überrascht: Es reicht von der Othopädie-, über die Medizin- bis hin zur Rehabilitationstechnik mit ihren Hilfsmitteln für die häusliche Pflege.

Rolf Unterwagner setzt sich mit Kopf und Herz für seine Aufgaben ein, geht in seinem Beruf auf. Nach dem Abitur erlernte er das Orthopädie-Handwerk. Seinen Zivildienst leistete er bei der Lebenshilfe als Betreuer für körperlich und geistig behinderte Jugendliche. Im Jahr 1973 übernahm er zunächst Aufgaben in seinem elterlichen Betrieb als Orthopädie-Techniker, besuchte die Meisterschule für das Bandagisten- und Orthopädie-Mechaniker-Handwerk, die er als Zweitbester seines Jahrgangs abschloss, bevor er zu Beginn des Jahres 1990 das traditionsreiche Unternehmen in eigener Regie übernahm. Soziales Engagement ist dem Moerser Unternehmer wichtig, ehrenamtliche Tätigkeiten auf verschiedenen Ebenen sind für ihn geradezu eine Verpflichtung. Unterwagner ist Mitglied in verschiedenen Ausschüssen für die Orthopädie-Technik, engagiert sich zudem gesellschaftlich, bemüht sich um mehr Attraktivität für die Stadt, für ihr historisches Erbe, ist sachkundiger Bürger im Behindertenbeirat und setzt sich als Mitglied des Rates der Stadt engagiert für die Belange und Interessen der Bürger ein.