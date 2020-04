Patienten bleiben weg : Heilmittelpraxen fordern finanziellen Rettungsschirm

Vielen Mittelstandsunternehmen und Einzelselbständigen steht infolge der Corona-Krise das Wasser bis zum Hals. Auch den Heilmittelerbringern, so heißen die Berufe von Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden oder Podologen beispielsweise, droht der finanzielle Ruin.

„Seit den Schließungen der sozialen Einrichtungen wie Seniorenheime, Behindertenwerkstätten und dergleichen zum 16. März, in denen wir bislang viele Patienten behandelten, bleibt uns der Zugang verwehrt“, sagt der Ergotherapeut Olaf Bassek, der eine Praxis mit acht Mitarbeitern unterhält. „Mit dem Erlass zur Eindämmung des Corona-Virus am 23. März haben zusätzlich fast alle Patienten, die zu uns in die Praxis kamen oder die wir im Rahmen eines Hausbesuchs behandelten, aus Angst vor Ansteckung, die Therapien abgesagt. Obwohl wir nach diesem Erlass ausdrücklich weiterhin Patienten behandeln dürfen, sind die Behandlungen auf null gesunken.“