Witches of Pitches : Moerser Chor tritt bei TV-Wettbewerb an

Die „Witches of Pitches“ bei Dreharbeiten in der denkmalgeschützten Fördermaschinenhalle des einstigen Rheinpreußen-Schachtes IV. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Moers Der WDR sucht den besten Chor im Westen. Mit den „Witches of Pitches“ ist erstmals eine Gesangsgruppe aus der Grafenstadt dabei.

Von Jutta Langhoff

In diesem Jahr veranstaltet der Westdeutsche Rundfunk zum vierten Mal den nordrheinwestfälischen Chorwettbewerb „Der beste Chor im Westen“, und diesmal wird mit den „Witches of Pitches“ erstmals auch ein Moerser Chor mit dabei sein.

Am Samstag war dazu ein WDR-Team in die Grafenstadt gekommen, um einen Film über die rein weibliche A-Cappella-Gesangsgruppe zu drehen. „Wir hatten uns im Sommer mit einem kleinen Video um die Teilnahme an dem diesjährigen Wettbewerb beworben, waren dabei aber nicht in die engere Auswahl gekommen. Doch dann ist ein bereits nominierter Chor ausgeschieden, und wir durften nachrücken“, berichtete Matthias Held, der seit Januar vergangenen Jahres neue Chorleiter der „Witches of Pitches“.

Der Film wird am 17. November bei der ersten Ausscheidungsrunde in der Essener Zeche Zollverein den Wettbewerbsauftritt der Moerser Sängerinnen ergänzen. Für die Aufnahmen am Samstag hatte das WDR-Team die inzwischen denkmalgeschützte Fördermaschinenhalle des einstigen Rheinpreußen-Schachtes IV in der Zechenstraße gewählt und die Sängerinnen dort optisch eindrucksvoll vor dem großen Förderrad in Szene gesetzt. Rund zweieinhalb Stunden wurden sie dabei vom WDR-Team immer wieder aus einer anderen Richtung mit einem Ausschnitt aus dem 1986er-Hit der amerikanischen Sängerin Cyndi Lauper „True Colours“ gefilmt. Eine echte Herausforderung, und die Konkurrenz ist groß.

In Essen treten die „Witches of Pitches“ Ende November immerhin gegen 19 weitere Chöre an, von denen nur zehn weiterkommen. Davon bleiben in der zweiten Runde am 6. Dezember im Kölner WDR-Studio schließlich nur noch fünf übrig, die dann am 13. Dezember das Finale miteinander bestreiten werden. „Ich denke, dass wir es zumindest bis zum Halbfinale schaffen“, sagt Held. Welche Stücke dabei vortragen werden, ist noch geheim, ebenso wie das dafür geplante gemeinsame Outfit. Zunächst kann man die Sängerinnen aus Moers aber schon mal vorab am 29. November um 20.15 Uhr im WDR-Fernsehen in einer Aufzeichnung aus der Zeche Zollverein bewundern.