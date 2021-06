Inzidenz unter 35 : Moerser Bäder starten in zweiten Corona-Sommer

Info

Solimare Das Solimare öffnet täglich von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Auch, wer mehrere Zeiträume bucht, muss das Bad in der Zwischenzeit verlassen, weil dann die Anlagen desinfiziert werden. Die Eintrittspreise hat die Enni auch für diese Saison halbiert: Kinder zahlen pro Zeitraum 1,60 Euro, Erwachsene 2,60 Euro. Durch eine Kanalbaustelle gibt es am Solimare derzeit nur wenige Parkplätze.



Bettenkamper Meer Das Bettenkamper Meer öffnet täglich von 15 bis 19 Uhr und an Wochenenden sowie in den Sommerferien zusätzlich von 10 bis 14 Uhr. Pro gebuchtem Zeitfenster kostet der Besuch 1,50 Euro.

Info Informationen und Tickets gibt es unter www.enni.de.