Moerser Abiturient erkundet Silicon Valley

Moers Während seine Mitschüler weiter die Schulbank drückten, war Julian Braun zwei Wochen zu einer Wirtschaftsexpedition im amerikanischen Gründermythos.

„Sylvia Müller ist Lehrerin am Gymnasium Rheinkamp und zuständig für die Begabtenförderung. Durch sie habe ich von den bildungsergänzenden Maßnahmen des IJMs erfahren und so wurde mir, zusammen mit der Hilfe des Förderprogramms ‚Zukunft durch Innovation‘, die zweiwöchige Reise ermöglicht“, erzählt Julian Braun über die Anfänge seiner Reise. „Das Silicon Valley ist mir auch vorher schon ein Begriff gewesen und ich habe es hauptsächlich mit der Mentalität verbunden, viel arbeiten zu müssen. Das hat mich aber nicht von der Reise abgeschreckt.“

Bei der ersten Zusammenkunft in Heidelberg mit den rund 20 Schülerinnen und Schülern, die alle die Leidenschaft für die naturwissenschaftlichen Fächer teilen, wurde dem Moerser schnell bewusst, dass ihn die Expedition stark fordern, aber vor allem fördern würde. Der elfstündige Flug über den großen Teich wurde zur Ausarbeitung von Fragestellungen und geeigneten Methodiken zur Umsetzung genutzt. Von Urlaubsstimmung war schon auf der Hinreise nichts zu spüren und das setzte sich in den kommenden Wochen fort: „Vor halb eins bis drei Uhr in der Nacht sind waren wir nie mit Arbeiten fertig.“

Aber auch die angehenden Mitspieler im Silicon Valley waren von großem Interesse für die Jugendlichen aus Deutschland. Und so wurden nicht nur die großen Firmen, wie SAP, Apple, Google, ebay, Facebook und Co. besucht, sondern auch die führenden Universitäten. „Wir hatten den Eindruck, dass die Amerikaner sehr viel Geld in ihre Unis stecken. Gerade Stanford machte einen super gepflegten und erhabenen Eindruck. Aber gut, die Studiengebühren sind ja auch nicht ohne“, ist sich der Moerser Abiturient bewusst. „Uns wurde das aber als Konzept verkauft: Der eine schafft den Weg in die Universität mit seinem Können und einem Stipendium, andere erkaufen sich den Platz. Arbeiten diese Menschen dann später zusammen, ist die beste Grundlage für eine Start-Up geschaffen. Es ist nämlich genau dieses Zusammenspiel von Geist und Geld, das die unternehmerische Mentalität im Silicon Valley ausmacht.“