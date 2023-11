Zwischenfall bei Pogromgedenken in Moers „In Deutschland darf es keinen Antisemitismus geben“

Wie aus dem Nichts tauchte beim Pogromgedenken ein junger Mann auf, der auf einem Tretroller an der Menge am Synagogenbogen vorbeirauschte und „Freiheit für Gaza!“ rief. So schnell war er wieder weg, dass die zum Schutz des Pogromgedenkens am 9. November in Moers abgestellten Polizisten nur überrascht hinterhergucken konnten.