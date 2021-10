Es geht um Gesellschaft, Nachhaltigkeit und Wissenschaft : Zweite Innovationskonferenz in Moers

Bei der TEDxMoers-Premiere im Januar 2019 kamen 100 Gäste. 2022 sollen es 300 sein. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Moers Am 14. Januar geht das Format TEDx in der Grafenstadt in eine neue Runde. Worum es dabei geht, was die Gäste erwartet und warum die TED-Vorträge im Netz Kultstatus haben.

Vor mehr als 30 Jahren gab es die erste Ausgabe in den USA, mittlerweile steht die TED-Konferenzen dort für das, was in Europa das Weltwirtschaftsforum in Davos ausmacht. Ein Forum für den Austausch über interdisziplinäre Grenzen hinweg. TED steht für Technologie, Entertainment und Design, aber mittlerweile sind auch Themen wie Kultur, Kunst und Wissenschaft Teil des Themenspektrums. 2019 kam der Ableger zum ersten Mal nach Moers. Am 14. Januar 2022 soll TEDxMoers nun in die zweite Runde gehen.

„Der Abend wird diesmal unter dem Motto ,Changing Tomorrow’ stehen“, sagt Mitinitiator Noel Schäfer. 300 Menschen und sechs Speaker, also: Redner, kommen zusammen, um über Gesellschaft, Nachhaltigkeit und Wissenschaft zu sprechen. Dabei geht es um Fragen wie: „Was bewegt uns?“, „Wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben?“ und „Wie können wir nachhaltiger leben?“

Info Vortragsabend mit Vollverpflegung Karten Die ersten vergünstigten „Early Bird-Tickets“ für die Moerser TEDx-Konferenz sind bereits ausverkauft. Schüler-, Standard- oder Karma-Tickets zum Preis von 29, 59 beziehungsweise 99 Euro sind aber nach wie vor im Internet unter tickets.tedxmoers.de erhältlich. Mit einem Karma-Ticket wird das Event in besonderem Maße unterstützt. Laut der Veranstalter soll es helfen, TEDxMoers noch besser zu machen und für finanzielle Sicherheit sorgen. In allen Ticketpreisen enthalten ist eine Vollverpflegung mit Kaffee, Abendessen und Getränken sowie einer Goodiebag.



Ort Sammlerstücke, Eurotec-Ring 25, 47441 Moers



Termin 14. Januar 2022; Beginn: 15 Uhr, Ende: 22 Uhr, Einlass: 14 Uhr.

Seit 2009 ermöglicht TED unabhängigen Organisatoren eigene Konferenzen unter dem Namen TEDx umzusetzen. Ziel ist es, eine lokale Plattform für das Teilen von Ideen zu schaffen. Hinter der Moerser Veranstaltung steht mit Creative Minds mittlerweile ein gemeinnütziger Verein. „Bei der ersten TEDxMoers-Konferenz, bei der wir mit 100 Gäste gestartet sind, haben wir festgestellt, dass das Interesse groß ist, und zwar quer durch alle Schichten und Altersgruppen“, sagt Schäfer. „Deshalb haben wir uns in New York für eine größere Lizenz beworben. Theoretisch könnten wir jetzt mehr als 1000 Leute empfangen, für 2022 wollten wir uns erst einmal auf 300 beschränken, langfristig aber wachsen und womöglich auch über das Jahr verteilt kleinere Formate anbieten.“

Am Ende geht es um Ideen für eine neue Debattenkultur. Im Netz haben die TED-Vorträge bereits Kultstatus. Sie dauern maximal 18 Minuten, die Sprecher werden speziell geschult. „Wir wollen Mut machen, mit Freude in die Zukunft zu blicken. Mut, mit anderen zu diskutieren. Mut, die Welt von Morgen aktiv mitzugestalten“, sagt Schäfer. „Unsere moderne Gesellschaft steht vor einer Herausforderung wie lange nicht mehr – und doch nützt es nichts den Kopf in den Sand zu stecken und zu resignieren. Jetzt sind gute Ideen gefragt, denn neben der Pandemie gilt es weiterhin die Probleme unserer Zeit zu lösen.“