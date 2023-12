Auseinandersetzung in Moerser Zwei Verletzte nach Kneipenbesuch in der Innenstadt

Am frühen Samstagmorgen sind in der Moerser Innenstadt zwei Personengruppen auf der Haagstraße/Burgstraße in einen Streit geraten. Wie die Polizei mitteilt, wurden drei 60 Jahre alte Männer aus Dinslaken und Kamp-Lintfort nach dem Verlassen einer Gaststätte gegen 1.15 Uhr von einer anderen Personengruppe angesprochen, mit der sie in einen verbalen Streit gerieten. Dabei schlug ein bislang unbekannter Mann dem Dinslakener mit der Faust ins Gesicht.