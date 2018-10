Diskussion in Moers : Zwei Sport-Stars bekennen Probleme mit dem Ehrgeiz

Sigrid Baum (Mitte) interviewte Christian Ehrhoff und Martina Voss-Tecklenburg. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

MOERS „Mittwochstalk“, so heißt eine Gesprächsrunde des Presseclubs Niederrhein, in der bekannte Menschen aus der Region über sich und ihre Aktivitäten berichten. Nach dem TV-Realityshow-Teilnehmer „Deffi“ Steves und dem ebenfalls in Moers lebenden Kinderbuchautor und Musiker Markus Grimm waren diesmal mit Martina Voss-Tecklenburg und Christian Ehrhoff zwei niederrheinische Sportler in der Hauptstelle der Sparkasse zu Gast.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Martina Voss-Tecklenburg wird ab 2019 die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trainieren, und Christian Ehrhoff, in Moers aufgewachsen, errang bei den Olympischen Spielen mit dem deutschen Eishockey-Team die Silbermedaille.

Beide Sportler wurden von den Journalisten Sigrid Baum und Markus Helmich interviewt und beantworteten anschließend Fragen der Besucher. Die heute 51-jährige Martina Voss-Tecklenburg, die mit 16 Jahren Mitglied der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft war und mehr als 125 Länderspiele als Mittelfeldspielerin absolvierte, bekannte: „Eigentlich wollte ich ja Sport und Journalistik studieren.“ Schließlich habe sie sich doch für eine Fußballkarriere entschieden. Ein nicht immer leichter Weg, bei der ihr oft der eigene große Ehrgeiz im Wege gestanden habe.



Moers : Eishockeystar Christian Ehrhoff übernimmt Therafit

zurück

weiter

Das Problem „Ehrgeiz“ kannte auch Christian Ehrhoff gut. Nachdem er seine Eishockey-Laufbahn bei den Krefelder Pinguinen begonnen hatte, ging er ab 2011 als Profi nach Amerika und Kanada, kehrte fünf Jahre später wieder zurück. Allerdings nicht zu den Pinguinen, sondern zu den Kölner Haien, was in Krefeld viele enttäuschte Reaktionen hervorrief. „Trotzdem ist Krefeld in seinem Herzen immer noch ganz vorne“, erklärte er: „Ich wollte deutscher Meister werden und an Olympia teilnehmen. Krefeld war dafür damals zu wenig erfolgreich.“

An eine Traineraufgabe denke er deswegen zurzeit nicht, erklärte er, hoffe aber, dass der Gewinn der Silbermedaille dem Eishockey-Sport in Zukunft zu etwas mehr Öffentlichkeit verhelfen wird. Ähnliches wünschte sich Voss-Tecklenburg für den Frauenfußball: „Wir werden wahrscheinlich nie so hohe Zuschauerzahlen wie die Männer haben, aber es wäre trotzdem schön, wenn man uns in Zukunft nicht weiterhin ständig mit ihnen vergleichen würde.“

(RP)