Schule in Moers : Zwei Flüchtlinge bauen ihr Abitur am Grafschafter

Moers Dlovan Ferman kam Ende 2014 nach der Flucht aus seinem Heimatland Syrien nach Moers. Der damals 16-Jährige fand mit dem Grafschafter Gymnasium eine Schule, die ihn aufnahm. Ungewöhnlich für ein Gymnasium.

Und jetzt? 2019 bestand Dlovan Ferman mit 83 anderen Schülern und Schülerinnen am Grafschafter Gymnasium sein Abitur: Durchschnitt 2,2. In vier Jahren lernte der junge Syrer eine fremde Sprache, fand sich in einem neuen Schulsystem zurecht und fand seinen Platz in einer für ihn anfangs fremden Gesellschaft und Kultur – und er erreichte den höchsten schulischen Bildungsabschluss in Deutschland.