Protest in Moers : Land will Mittel für ZWAR-Netzwerk streichen

Moers Das Land will die Zuschüsse für die Netzwerk-Zentralstelle Zwar einsparen.

Die Abkürzung steht für den Start in einen neuen Lebensabschnitt: ZWAR – „Zwischen Arbeit und Ruhestand“. Gemeinsam mit circa 70 Kommunen und Trägern vor Ort hat die ZWAR-Zentralstelle in Dortmund in der Vergangenheit mehr als 240 lokale Netzwerke in NRW auf die Beine gestellt und ans Laufen gebracht. Sieben Orts- und zahlreiche Untergruppen gibt es in der Grafenstadt. Die erste wurde vor etwa zwei Jahren gegründet. Geschätzt rund 600 Menschen profitieren über das Jahr gesehen von den Angeboten. Die Zentralstelle in Dortmund hilft bei der Gründung von Gruppen, begleitet und entwickelt weiter. Seit 35 Jahren wird die Arbeit dort vom Land finanziell unterstützt.