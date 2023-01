Großhändler in Moers unter Verdacht Zoll stellt 178.000 E-Zigaretten sicher

An diesem Stichtag trat eine wichtige Änderung bei der Tabaksteuer in Kraft. Substanzen (Liquids) für E-Zigaretten wurden im Sinne des Tabaksteuergesetzes steuerpflichtig. Darüber hinaus seien die sichergestellten E-Zigaretten teilweise aufgrund der Liquidmenge von zehn Milliliter pro E-Zigarette für den deutschen Markt gemäß Tabakerzeugnisgesetz nicht zulässig. Ungeachtet der erforderlichen Versteuerung hätten sie nicht in den deutschen Handel gelangen dürfen. Die Liquidmenge von zwei Milliliter dürfe in Deutschland bei elektronischen Einwegzigaretten nicht überschritten werden (entspricht in der Regel 500 bis 600 Zügen), informierte der Zoll. Sämtliche E-Zigaretten seien in ein Sicherstellungslager gebracht worden.