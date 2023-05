Mehrere Anzeigen im Kreis Wesel Warum Cyberkriminelle Gefallen an Bankenfusionen finden

Doch wie kommen die Täter an die Konten heran? Laut Polizei bringen die Kriminellen ihre arglosen Opfer auf verschiedenste Weise mit geschickter Kommunikation dazu, sensible Daten preiszugeben. Die Aufforderung zur Preisgabe könne per SMS, per E-Mail oder auch per Telefon erfolgen, heißt es. Letzteres geschehe in der Regel über die Internettelefonie.