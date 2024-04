Katholische Gemeinde in Moers Würdetafeln laden zum Austausch über wichtiges Thema ein

Das Projekt lehnt sich auch an das elfte Gebot an, in dem es unter anderem heißt: „Jeder Mensch ist anders. Aber jeder Mensch ist gleichwertig.“ „Die Krone auf den Würdetafeln fasst sehr gut zusammen, dass jeder Mensch kostbar und wertvoll ist“, sagt Stürznickel. Das Projekt der Würdetafeln findet im Rahmen des „königlichen Jahrs“ in St. Martinus statt. Ein weiterer Punkt ist für die Organisatorinnen, dass die Aktion 2024 stattfindet. In Deutschland und anderen Ländern der EU stehen Wahlen an. Ein extremistischer Teil der Gesellschaft stelle die Gleichheit von Menschen infrage.