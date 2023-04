20.000 Euro Schaden Wohnwagen an Kautzstraße ausgebrannt – Polizei sucht Jugendliche

Wohnwagenbrand an der Kautzstraße Am späten Samstagabend, gegen 23.25 Uhr, ist auf einem Parkplatz an der Kautzstraße in Moers ein dort abgestellter Wohnwagen aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, war der Wohnwagen an einen Auto (Mercedes) angekoppelt. Der Brand schlug auf den Wagen und einen unmittelbar angrenzenden, aus Wellblech bestehenden Vorbau einer Umspannstation über. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der Wohnwagen brannte vollständig aus. Der Pkw wurde ebenfalls erheblich, der angrenzende Vorbau geringfügiger beschädigt. Die Umspannanlage selbst nahm keinen Schaden. Der Wohnwagen wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Nach erster Einschätzung dürfte sich der entstandene Schaden auf annähernd 20.000 Euro belaufen. Zur Brandzeit war laut Polizei eine Gruppe von vier Jugendlichen auf der Kautzstraße in Gehrichtung Hopfenstraße unterwegs. Diese wie auch weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02841 1710 bei der Polizeiwache Moers zu melden.