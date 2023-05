Neubau in Moers-Meerbeck Neues Zuhause für behinderte Menschen

„Wir fühlen uns hier wohl. Das Haus ist sehr schön geworden.“ Die Bewohner waren sich einig: Mit dem Neubau an der Fuldastraße/Eupener Straße in Meerbeck ist der Wohnungsbau Stadt Moers ein Volltreffer gelungen. Und begeistert führten sie die vielen Gäste bei der offiziellen Einweihung am Mittwoch durch ihre Räume, öffneten gern die Wohnungstüren und zeigten voll Stolz ihr neues Zuhause. Für 13 Menschen mit geistiger Behinderung, die zuvor im betreuten Wohnen, in anderen Wohneinrichtungen oder bei ihrer Familie lebten, ist das große Eckhaus die neue Heimat geworden.