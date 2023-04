Termine in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn Gottesdienste zu Ostern

Katholische Kirchengemeinde St. Josef Moers Freitag, 7. April (Karfreitag), 11 Uhr Karfreitag für Familien in der St. Josef-Kirche Moers-Mitte; 15 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben Christi in der St. Ludger-Kirche, Moers-Kapellen. Samstag, 8. April (Karsamstag), jeweils 11 bis 12 Uhr Beichtgelegenheit in allen drei Kirchen (St. Josef, St. Bonifatius, St. Ludger); 21 Uhr Feier der Osternacht in der St. Josef-Kirche, Moers-Mitte. Sonntag, 9. April (Ostern), 9.30 Uhr Messfeier in der St. Ludger-Kirche, Moers-Kapellen; 10.30 Uhr Messfeier – mit Chor St. Josef – in der St. Bonifatius-Kirche, Moers-Asberg; 11.15 Uhr Messfeier in der St. Josef-Kirche Moers-Mitte; 18 Uhr Messfeier in der evangelischen Kirche Moers-Schwafheim. Montag, 10. April (Ostern), 9.30 Uhr Messfeier in der St. Ludger-Kirche, Moers-Kapellen; 10.30 Uhr Messfeier – Familienmesse „St. Josef kunterbunt“ der der St.- Bonifatius-Kirche Moers-Asberg; 11.15 Uhr Messfeier in der St.-Josef-Kirche, Moers-Mitte; 18. Uhr Messfeier in der evgl. Kirche Schwafheim.



Christus Gemeinde, Moers Freitag, 7. April (Karfreitag), 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, zeitgleich Kinder-Gottesdienst. Sonntag, 9. April (Ostern), 10 Uhr Gottesdienst, zeitgleich Osterfrühstück mit den Kindern.



Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Kamp-Lintfort (Friedenskirche) Freitag, 7. April (Karfreitag), 15 Uhr Gottesdienst. Sonntag, 9. April (Ostern), 10 Uhr Ostergottesdienst für die ganze Familie.