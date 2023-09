Planung in Moers Leine los für Bello – und zwar ganzjährig

Rund 6000 Hunde sind in Moers angemeldet. Bereiche, in denen sie in der Öffentlichkeit ohne Leine herumtoben dürfen, sind rar. Eine städtische Freilauffläche für Hunde in Moers ist denn auch seit Jahren immer wieder Thema. Nun gibt es Hoffnung für Herrchen, Frauchen und ihre Tiere: Im Auftrag des Moerser Stadtrates prüft die Enni gemeinsam mit einem externen Planungsbüro, wo sie möglicherweise ganzjährig ein Hundefreilaufareal im Bereich der Liegewiese des Solimare einrichten kann.