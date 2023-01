Wirtschaft in Moers Licht und Lampen für jeden Zweck

Licht sorgt für Atmosphäre und Stimmungen, schafft Gemütlichkeit und sorgt für entsprechende Arbeitsatmosphäre. Was Licht kann, ist im Moerser Lichthaus zu erleben, das sich schon von außen im Schaufenster als Lichtquelle zu erkennen gibt. Lampen in den verschiedensten Formen ziehen an. Die eigenen vier Wände richtig zu illuminieren bleibt eine echte Herausforderung, der sich das Moerser Lichthaus im Auftrag seiner Kundschaft immer wieder stellt. Das Angebot reicht von dekorativen, einzelnen Lichtquellen wie Steh-, Pendel- und Leselampe im Wohnzimmerbereich bis zur freundlich-hellen Gestaltung von Geschäftsräumen.