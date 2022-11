Verein in Moers : Wunschbäume an 16 Standorten

Wer einen Weihnachtswunsch erfüllen möchte, kann sich einen der Wunschzettel vom Baum pflücken. Foto: Klartext für Kinder e.V

Grafschaft Die Weihnachtsaktion des Vereins „Klartext für Kinder“ startet an 17. November. 1800 Mädchen und Jungen aus vier Städten werden beschenkt.

Es fällt nicht leicht, in diesen Zeiten überhaupt an so etwas wie Besinnlichkeit zu denken. Corona nimmt wieder Fahrt auf, die Energiekrise bereitet vielen Familien und Unternehmen Existenzsorgen, dazu tobt mitten in Europa ein brutaler Krieg.

„Und doch dürfen wir diejenigen nicht vergessen, die ebenfalls leiden. Die besorgniserregende Entwicklung unserer Zeit droht, die Kinderarmut noch zu verschärfen“, glaubt Michael Paßon, Geschäftsführer des Vereins „Klartext für Kinder – aktiv gegen Kinderarmut.“ Da sei die 16. Weihnachtswunschbaumaktion eine Chance, ein wenig Licht zu bringen. Insgesamt werden ab Donnerstag, 17. November, 16 Wunschbäume an Standorten in Moers, Rheinberg, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn zur guten Tat einladen. Etwa 1800 Mädchen und Jungen sollen und werden in diesem Jahr profitieren.

Ein Engagement mit Strahlkraft, wie der Kreis Weseler Landrat Ingo Brohl bekräftigt: „Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass wir als Gesellschaft zusammenbleiben und aufeinander achten. Die Wunschbaumaktionen in unserem Kreis leben und atmen den wahren Geist von Weihnachten und Mitmenschlichkeit. Den ehrenamtlich Aktiven von „Klartext für Kinder“ danke ich zudem für das jahrelange, tägliche und Stadtgrenzen überschreitende Engagement für die Kleinsten in unserer Gesellschaft.“ Die Ehrenamtler freuen sich auf diese Aktion.

Gerade jetzt habe sie das Potenzial, ein bisschen Normalität zu gewährleisten und Menschen, die helfen wollen, den Weg zu einer effektiven Unterstützung ganz einfach zu ermöglichen. „Die Wunschbaumaktion“, erklärt Klartext-Vorsitzende Maria Welling, „ist eine große Gemeinschaftsaktion, in der die Menschen in unseren vier Städten Jahr für Jahr eindrucksvoll zeigen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen.“ Die Schmückaktionen zum Auftakt mit Kindergartenkindern könnten wieder an allen Standorten stattfinden. Neu hinzugekommen sei mit der Gaststätte Punto ein weiterer Standort in der Rheinberger Innenstadt. Auch die Wunschkarten seien noch einmal weiterentwickelt worden, lustig bunt und mit Würdigung der Aktions-Sponsoren. Die Standorte:

Moers Kios West in der City, Kinder- und Jugendbüro im Rathaus, Coiffeur Dedters im Rheinkamper Ring, Markt-Apotheke in Repelen, Sparkasse Filiale Asberg, NRZ/WAZ-Medienhaus, Enni Kundenzentrum Steinstraße, Ristorante Da Mimmo in Schwafheim, „Ihr Brillenmacher“ in Kapellen.

Kamp-Lintfort Sportpalast op de Hipt.

Neukirchen-Vluyn Sparkasse Neukirchen, Sparkasse Vluyn, Volksbank Neukirchen.

Rheinberg Sparkasse an der Bahnhofstraße, Bartje/Budberger Blümchen, Gaststätte Punto.

