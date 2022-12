Schulentwicklung in Moers Wo das Herz der Realschule schlägt

Die Realschule – ein Auslaufmodell? In Moers definitiv nicht, im Gegenteil. Die Stadt investiert viel Geld, um die Heinrich-Pattberg-Realschule an der Uerdinger Straße gut für die Zukunft aufzustellen. Am Mittwoch fand der „erste Spatenstich“ für den 9,1 Millionen Euro teuren Neubau einer „Mensa mit Verwaltung“ statt. Eine Projekt-Bezeichnung, die laut Schulleiter Thomas Urner allerdings am Kern der Sache vorbeigeht. „Hier entsteht das neue Herz der Schule“, betonte er.