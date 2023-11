Brandbrief an den Bürgermeister Wirtschaft kritisiert Moerser Innenstadt-Pläne

Optisch soll vor allem ein neues, insgesamt einheitlich wahrnehmbares Pflaster für ein Zusammenwachsen der Innenstadt sorgen. Das für Moers typische Kopfsteinpflaster wird dabei wiederverwendet: in den sogenannten Auslagenzonen vor den Ladenlokalen in seiner ursprünglichen Form, in den mittigen Laufzonen in einer gesägten und gestrahlten – und damit barrierefrei nutzbaren – Version. Stein- und Neustraße wollen die Planer neben der Auslagen- und Bewegungszone und den taktilen Leitstreifen um eine zusätzliche Ausstattungszone ergänzen, die zum Beispiel Bäume, Bänke, Beleuchtung und in den Sommermonaten Außengastronomie aufnimmt. Die Unterzeichner des Briefes befürchten, dass diese zulasten von Auslagen- und Außengastronomieflächen geht.