Ausschuss für Stadtentwicklung : Gezerre um den Klimanotstand in Moers

Die Moerser Gruppe von Fridays For Future (FFF) ruft zur Demonstration am Freitag, 27. September auf. Sie stehe im Zeichen der „Verkehrswende“. FFF-Gruppen aus dem Kreis Kleve, Duisburg und Neukirchen-Vluyn kommen per Rad nach Moers, um die hiesigen Demonstranten zu unterstützen. Treffpunkt ist um 16.45 Uhr das Rathaus.