Politik in Moers Grafschafter kritisieren „unfassbaren Affront“

Die Grafschafter haben sich mit einer Anfrage an Bürgermeister Christoph Fleischhauer gewandt. Sie wollen wissen, wie oft und zu welchen Terminen die AfD Räume im Alten Landratsamt oder in anderen Gebäuden der Stadt angemietet hat und ob es möglich sei, Vermietungspläne „zukünftig dauerhaft öffentlich zu machen“. Zudem fragen die Grafschafter, inwieweit es grundsätzlich möglich sei „Vermietungen von Räumlichkeiten der Stadt Moers nur an demokratische Personen/Gruppen/Vereine/Vereinigungen/Parteien/Fraktionen zu genehmigen“.