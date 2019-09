Diskussion beim Initiativkreis Moers : „Wir brauchen eine Kultur der Anerkennung aller Begabungen“

Brigitte Gerdes (v.l.), Oliver Wolf (Mercator-Berufskolleg), Günter Bode, Professor Julian Nida-Rümelin, Peter Dischhäuser (Berufskolleg für Technik), Guido Lohmann und Elmar Welling. Foto: Mustafa Gülec

Moers Die Botschaft, die die Gäste der zweiten großen Leuchtturmveranstaltung des Initiativkreises Moers am Montagabend mit nach Hause nahmen, dürfte nachhallen. „Der deutsche Akademisierungswahn: zwischen Doktorandenflut und Fachkräftemangel“ lautete das Diskussionsthema des Abends, zu dem der Verein einen der profiliertesten Philosophen Deutschlands eingeladen hatte: Eine gute Stunde lang sprach Julian Nida-Rümelin, Professor für Philosophie, Politische Theorie und ehemaliger Kulturstaatsminister im ersten Kabinett Schröder, in der Aula des Berufskolleg Technik darüber, was war (Abwertung des dualen Ausbildungssystems in Deutschland), was ist (massiver genereller Fachkräftemangel) und was in Zukunft sein sollte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

„Bildung“, sagt der Professor, „äußert sich erst einmal darin, dass wir respektvoll miteinander umgehen können. Und auch technischer Verstand gehört dazu.“ Jedenfalls sei das das Bildungsverständnis, das ihm von zu Hause aus mitgegeben worden sei. Nida-Rümelin stammt aus einer Künstlerfamilie. „Wenn ich damals ein Fünf nach Hause gebracht habe, gab es keinen Ärger“, erzählte er. „Aber wenn ich beim Gerüstbau nicht mithelfen konnte, war das ein Problem. Was wir heute brauchen, ist eine Kultur der Aufwertung und Anerkennung aller Begabungen, Fähigkeiten und Interessen“, so Nida-Rümelin. „Wir brauchen eine Vielfalt der Bildungsangebote, eine Aufwertung des Handwerklich-Technischen und des Künstlerisch-Gestalterischen. Und wir brauchen ein stärkeres Engagement der Unternehmen.“

Vortrag Julian Nida-Rümelin. Foto: Mustafa Gülec