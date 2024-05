Moers im Europa-Netzwerk Den Europäischen Gedanken besser erfahrbar machen

Am 9. Mai war Europatag und am 9. Juni ist die Europawahl – „Europa ist aktuell in aller Munde“, teilte die Stadt Moers mit. Dennoch sei „Brüssel“ für viele Menschen weit weg. „Deshalb haben sich mehr als tausend Gemeinden mit dem Ziel zusammengetan, die EU mit lokalen Themen aktiv mitzugestalten.“ Das Motto laute: „Europa fängt in der Gemeinde an“ beziehungsweise auf Englisch „Building Europe with Local Councillors“ oder kurz: BELC.