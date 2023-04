Homberger Straße gesperrt Wieder Wohnungsbrand in der Moerser Innenstadt

In einem Wohnhaus an der Homberger Straße in der Moerser Innenstadt ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Wohnungsinhaber konnte sich rechtzeitig aus der verrauchten Wohnung retten.

24.04.2023, 11:40 Uhr

7 Bilder So lief der Feuerwehreinsatz an der Homberger Straße 7 Bilder Foto: Karsten Schnölzer