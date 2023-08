Polizei in Moers ermittelt Wieder Gullideckel aus Verankerung gezogen

Was auffällt: Der Vorfall ist nicht der erste dieser Art in der Grafenstadt. Am 19. Juli hatte eine Gruppe Jugendlicher in der Moerser Innenstadt auf der Mittelstraße einen Gullydeckel herausgehoben und in den Schacht geworfen. Ein Zeuge rief seinerzeit die Polizei und wartete an dem offenen Schacht. So konnte er einen Radfahrer rechtzeitig vor dem Loch im Asphalt warnen und Schlimmeres verhindern.