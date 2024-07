Stadtmarketing in Moers Wie Unternehmen von neuem Partnerprogramm profitieren sollen

„Als wichtiger Standortfaktor, auch in Moers, wollen wir die positive Entwicklung in der Stadt für die hier lebenden Menschen und ansässigen Unternehmen weiter aktiv mitgestalten, für die die Moers Marketing wertvolle Arbeit leistet. Bei der Neugestaltung der Innenstadt sehen wir das Stadtmarketing zudem als wichtiges Bindeglied zwischen den ausführenden Unternehmen und den Bürgerinnen und Bürgern sowie dem Einzelhandel und dem Stadtleben“, so Nierhaus.