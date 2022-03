Vorbereitungen für Festwoche : In Moerser Gastfamilien Kraft tanken

Moers Beim Infoabend im Casino der Sparkasse am Niederrhein erfuhren die Moerser Gasteltern erste Einzelheiten zur Unterbringung des ukrainischen Jugendsinfonie-Orchesters. Warum der familiäre Alltag während der Probenphase im Juni für die jungen Gäste so wichtig ist.

Während die Jugendlichen in Familien zu Gast sind und mit deutschen Gleichaltrigen ein Stück Normalität erleben, wird der so genannte Stab des Symphonieorchesters inklusive der mitgereisten Übersetzer in einem Hotel untergebracht, so Göke weiter. Was die Situation so unglaublich schwer mache, sei die Tatsache, dass die Eltern in der Ukraine bleiben, sie aber im regelmäßigen Austausch mit ihren Kindern sind. Auf die psychische Verfassung aufgrund der Kriegsgeschehnisse wies Göke nochmals hin. Sollte innerhalb der Gastfamilien psychologische Hilfe nötig sein, hat das Festival-Team sich zusätzlich professionelle Hilfe über Awo und Caritas gesichert. Beide Institutionen verfügen über Fachkräfte, die im Umgang mit Fluchterlebnissen bei traumatisierten Menschen Erfahrung haben und ihnen zur Seite stehen.