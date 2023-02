Sozialkompetenztraining an Moerser Grundschule Programm ‚Krasse Klasse‘ macht Kinder stark

Die Kosten dafür haben an der Waldschule bisher die Eltern der beteiligten Schülerinnen und Schüler, oft aber auch der Förderverein getragen. In diesem Fall finanzierte es der Verein „nichtegal“ für ein Jahr. Der 2020 gegründete Verein unterstützt auf unbürokratische und daher oft sehr viel schnellere Weise besondere Kinderprojekte am Niederrhein, insbesondere an Schulen und Kindergärten, hilft bisweilen aber auch in Einzelfällen mit Sach- und Geldspenden.